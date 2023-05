“Tutto secondo le previsioni, è chiaro che in un derby potevi aspettarti di tutto, però direi che le previsioni sono state rispettate; l‘Inter al di là del risultato di 2-0 della partita d’andata era indubbiamente favorita. Ha vinto il più forte". Questo il parere di Fulvio Collovati ai microfoni di FootballNews24 dopo l'approdo dell'Inter in finale di Champions League. "Di solito il derby è una partita che esula da questi pronostici, però in questo caso tra la partita di andata e quella di ritorno non c’è stata storia, al di là delle due occasioni avute dal Milan nel primo tempo; però l’Inter ha gestito la gara, ha affondato quando ha capito che si trattava di affondare ed ha fatto gol. C’è una netta differenza in questo momento riconosciuta anche da Paolo Maldini".

Il campione del mondo di Spagna '82 spiega qual è stata la discriminante decisiva: "La differenza l’ha fatta l’organico: il Milan si è affrettato a recuperare Leao che è il giocatore migliore, ma ha giocato al 50%; l‘Inter può permettersi il lusso di tenere in panchina giocatori come Brozovic, Lukaku, De Vrij e Correa, giocatori che il Milan non ha. Il Milan ha 5 o 6 giocatori nuovi che sono stati presi, che sono stati un pò lo specchio dell’annata. In una partita come quella di ieri Origi è entrato a 10 minuti dalla fine, e questi sono segnali inequivocabili".