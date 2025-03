Intervistato da Il Gazzettino, l'ex difensore Fulvio Collovati presenta così la sfida di San Siro tra Inter e Udinese: "Secondo me l'Udinese può fermare l'Inter nella corsa Scudetto. Ai nerazzurri mancheranno due pedine essenziali come Lautaro Martinez e Dumfries. E pure Bastoni è fuori per squalifica... Fortunatamente per loro hanno recuperato il miglior Calhanoglu. Mkhitaryan il suo lo fa sempre e Barella è un centrocampista top. Anche Thuram non si discute, ma lui dà il massimo quando ha vicino Lautaro. Con Arnautovic è un’altra cosa".

Due battute sull'Udinese: "La squadra di Runjaic a me piace: ha individualità di spicco e se la gioca alla pari con chiunque. Non c’è nulla di precluso per l’Udinese. Con 9 gare da giocare tutto può succedere. Con la salvezza conquistata con largo anticipo può andare in campo con la mente più libera, senza ansie e paure".