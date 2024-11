"Nella diatriba De Laurentiis-Marotta ci vedo tanta politica, ma un errore dell’arbitro non deve essere strumentalizzato a questa portata, magari anche per la lotta Scudetto", ha tuonato Giovanni Cobolli Gigli a Radio Punto Nuovo, dove l'ex presidente della Juventus ha commentato la 'querelle' a distanza tra i numeri uno di Napoli e Inter, protagonisti dell'ultimo big match di Serie A nel turno che ha chiuso il campionato italiano prima della sosta per la Nations League. "Dalle vostre parti direbbero 'scurdammece o' passato simme e Napule paisà'… - ha continuato -. Per alludere al Napoli che farebbe bene a mettersi subito alle spalle gli errori di Mariani, perché la squadra è forte e non dovrebbe preoccuparsi di tutto questo. Le chiamate errate di un arbitro fanno parte del gioco, vanno accettate quando ti vanno a favore come ad Empoli e a sfavore come a Milano. Conte sta facendo un lavoro clamoroso, ha ravvivato una squadra e un ambiente in ginocchio. Quindi si godesse questi risultati, senza badare troppo a polemizzare".

Ma ora gli arbitri avranno un occhio di riguardo per il Napoli?

"Sarebbe un errore madornale. Ci pensa già il designatore Rocchi a gestire chi va ad arbitrare dove, non a caso Mariani ha commesso uno sbaglio e magari sarà mandato in B, ma questo non deve influenzare la lotta Scudetto".