Il Manchester City di Pep Guardiola non è ancora sazio di successi. Nel gruppo non c'è alcuna forma di appagamento dopo la stagione storica in cui è arrivato il Treble, anzi, la prospettiva di fare un'altra tripletta intriga uno dei leader della squadra, Bernardo Silva, che ha parlato così prima dei quarti di ritorno di Champions League: "E' sia un'ispirazione che una motivazione, vogliamo creare una legacy - le parole del portoghese -. Vogliamo vincere quattro Premier League di fila, due Champions e due Triplete consecutivi. In una settimana potremmo essere fuori da tutte le competizioni, ma stiamo lottando".