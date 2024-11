Giorgio Chiellini è intervenuto sui canali social della Nazionale prima di Italia-Francia: "La Francia ha due squadre, Mbappé sposta gli equilibri, ma i calciatori sono forti in tutti i reparti. Davanti hanno tanta qualità. Thuram? Essendo un ex esterno dà molta profondità, svaria e dà meno riferimenti rispetto a Lukaku o Dzeko. Con lui l'Inter ha allungato molto il campo, ha uno sbocco in più".