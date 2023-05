La loro è stata la rivalità che ha infiammato il ciclismo italiano nella prima metà degli anni '90, prima dell'avvento di Marco Pantani. Ma oggi, tra Gianni Bugno e Claudio Chiappucci, una volta scesi dalla bici, la sintonia è massima. A rivelarlo è proprio Chiappucci, intervistato da SportWeek: "Giriamo l’Italia per raccontare quei nostri magnifici duelli. Siamo diventati molto amici. Abbiamo perso troppo tempo, dovevamo fare questo da tanti anni.

La gente riempie i teatri per sentirci, come faceva sulle salite. La vita è strana: quelli che una volta consideravo amici, magari adesso non li sento più. Mentre con Gianni prima eravamo rivali e ci guardavamo in cagnesco, adesso siamo in sintonia su tutto. Tranne sul calcio: lui è interista, ma nessuno è perfetto…", chiude Chiappucci, noto tifoso della Juventus.