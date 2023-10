Il Milan vede allontanarsi gli ottavi di finale di Champions League. Con due pareggi in altrettante gare, diminuiscono le chance per i rossoneri di ottenere il passaggio del turno nel girone di ferro composto da Newcastle, Borussia Dortmund e Psg. Così, la quota dell'approdo di Pioli agli ottavi sale a 2,50 su Betflag (era di poco superiore a 2 dopo i sorteggi). Discorso diverso per Inter e Lazio, vittoriose rispettivamente contro Benfica e Celtic: Inzaghi e Sarri hanno agguantato la testa del girone e ora vedono il percorso europeo con più ottimismo. Scende infatti a 1,05 la quota per la qualificazione agli ottavi dei neroazzurri, mentre viene proposto a 1,45 il passaggio del turno della Lazio. Sale, seppur di poco (1,45), la quota del Napoli, a cui i bookie continuano a dar fiducia nonostante la sconfitta in casa contro il Real Madrid.

In proiezione finale, invece, gli analisti di Goldbet continuano a individuare nel Manchester City la favorita principale per alzare il trofeo: il bis dell'undici di Guardiola si gioca a 3. Seguono il Bayern Monaco, a 6, e il Real Madrid a 8,50. La prima italiana in lizza è l'Inter, a quota 20, con Napoli a 30 e Milan a 50. Offerta a 100, invece, l'impresa Lazio.