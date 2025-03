Dopo la vittoria di misura al Da Luz di Lisbona, il Barcellona supera il Benfica anche nel ritorno degli ottavi e vola ai quarti di finale di Champions League, dove se la vedrà contro la vincente di Borussia Dortmund-Lille (ricordiamo che ci troviamo nella parte di tabellone che riguarda anche l'Inter).

In Catalogna finisce 3-1 per i blaugrana, che indirizzano la gara già nel primo tempo con la doppietta di Raphinha e la rete della stellina Yamal. Ultile solo per le statistiche il momentaneo pareggio di Otamendi.