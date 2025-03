La prima serata degli ottavi d'andata di Champions League prosegue con le tre partite serali, dove è il derby di Madrid a spiccare per fascino. Il primo round del Bernabeu va al Real Madrid: i Blancos vincono 2-1, con le reti di Rodrygo e Brahim Diaz che cancellano il momentaneo pareggio dell'Atletico Madrid con la perla di Julian Alvarez.

Tutto facile per l'Arsenal che passeggia sul PSV giustiziere della Juventus con un pesantissimo 7-1 in trasferta: nel tabellino i nomi di Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (doppietta), Trossard e Calafiori. Di Lang il gol della bandiera degli olandesi. In Germania, invece, Borussia Dortmund e Lille pareggiano 1-1: Haraldsson risponde ad Adeyemi.