Il Milan raggiunge da secondo nel gruppo E gli ottavi di Champions League battendo 4-0 il Salisburgo con le reti di Giroud (doppietta), Krunic e Messias. Nello stesso girone il Chelsea batte 2-1 la Dinamo Zagabria (gol di Sterling e Zakaria per i londinesi, Petkovic per i croati). Resta invece fuori la Juventus che va in Europa League nonostante la sconfitta per 2-1, reti di Mbappé, Bonucci e Nuno Mendes, contro il Paris Saint-Germain. La notizia è che il Benfica vine 1-6 ad Haifa con il Maccabi e vince il raggruppamento, gol decisivo di Joao Mario all'ultimo tentativo. Di Chery su rigore l'unico centro degli israeliani. Dall'altra parte a bersaglio Gonçalo Ramos, Musa, Grimaldo, Rafa Silva, Henrique e appunto Joao Mario.