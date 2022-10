Si sono giocate stasera sei partite valide per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League. Cade ancora il Milan, sconfitto per 2-0 dal Chelsea anche in casa dopo il ko di una settimana fa a Stamford Bridge. Espulso Tomori dopo appena 18’, poi Jorginho su rigore e Aubameyang firmano la vittoria dei Blues. Nel girone della Juventus, invece, finisce 1-1 il match tra PSG e Benfica: Mbappé porta in vantaggio i parigini, poi Joao Mario trova il gol del pareggio.

Pareggio in extremis per il Real Madrid sul campo dello Shakhtar Donetsk (di Zubkov la rete del vantaggio degli ucraini, di Rudiger il pareggio merengue firmato in pieno recupero). 1-1 anche tra Borussia Dortmund e Siviglia (in gol Nianzou per gli ospiti e Bellingham per i padroni di casa) così come tra Dinamo Zagabria e Salisburgo (gol di Seiwald per la formazione ospite, di Ljubcic per i croati). Infine colpo esterno del Lipsia sul campo del Celtic: decisive le reti di Werner e Forsberg.

Di seguito il riepilogo dei risultati e dei marcatori:

Celtic-RB Lipsia 0-2: 75' Werner (L), 84' Forsberg (L)