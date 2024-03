Addio alle urne, anzi no: dalla prossima stagione, complice l'avveniristico cambio di formula con l'allargamento a 36 squadre e il varo del sistema 'svizzero', la compilazione delle partite della prima fase avverrà con un forte ausilio da parte del computer, come avviene nei campionati nazionali. Il Mundo Deportivo rivela che Giorgio Marchetti, vice segretario generale e direttore del settore calcio della UEFA, ha spiegato in un briefing con i media che sarà un programma per computer di un'azienda con sede nell'Hertfordshire in Inghilterra a risolvere il puzzle del sorteggio.

Secondo la UEFA, la procedura potrà svilupparsi in 35 minuti, mentre col sistema manuale sarebbero state necessarie dalle tre alle quattro ore con novecento combinazioni da utilizzare per evitare partite tra squadre dello stesso Paese. Ci sarà comunque un piccolo rimando al sorteggio tradizionale, perché le squadre verranno estratte dal bombo, ma sarà il software, che avrà altri due backup nel caso in cui quello principale fallisca, a designare gli avversari di ciascuna squadra. La procedura, come annunciato dalla UEFA, sarà supervisionata da Ernst&Young, uno dei principali revisori mondiali per garantire trasparenza e prevenire speculazioni. Il sorteggio tramite urne tornerà in vigore per i playoff prima degli ottavi e poi dai playoff in avanti, per stabilire la posizione degli accoppiamenti, già definiti in base alla classifica della prima fase, nel tabellone. Prima e seconda della regular season, comunque, potranno affrontarsi solo in finale.