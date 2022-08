Oggi, nel giorno del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2022/23, Adidas ha svelato i dettagli del pallone ufficiale. L'azienda tedesca ha creato design individuali per i palloni ufficiali della competizione europea femminile e maschile, rivelando due spettri di colori unici che condividono lo stesso vivace design a stella. "Ispirandosi all'assenza di luce nello spazio e al modo in cui le stelle brillano contro il vuoto oscuro - si legg nella nota UEFA - le sovrapposizioni rifratte comunicano la padronanza di tutte le dimensioni e la battaglia per il più grande palcoscenico del calcio maschile. Oltre ai loro nuovi design grafici, i palloni sono dotati della più recente tecnologia di performance adidas, inclusa un'innovativa struttura della superficie PRISMA che offre ai giocatori d'élite del mondo ancora più precisione sulla palla. Il nuovo rivestimento esterno, coerente su tutti i palloni ufficiali adidas UEFA Champions League, offre presa sicura e controllo completo, mentre la struttura senza cuciture termosaldata garantisce le massime prestazioni".