Nella moviola di Graziano Cesari su Pressing c'è spazio per tre episodi riguardanti Inter-Genoa. "Mkhitaryan ci sarà col Napoli perché non è stato ammonito. Il provvedimento di Piccinini è incompleto, il giallo sul fallo su Miretti è automatico perché l'azione è pericolosa. E' un giallo codificato, automatico in queste situazioni".

"Miretti - prosegue ha rischiato molto con l'intervento su Bastoni in cui è stato ammonito. Prende il pallone e il ginocchio colpisce il polpaccio di Bastoni. Un intervento molto pericoloso, in netto ritardo. Fortunatamente con la destra non prende il piede di Bastoni ma è una situazione in cui c'è un'interpretazione".

"Lautaro - infine - non si può arrampicare sulle reti di recinzione per l'esultanza: in campo internazionale questa situazione ti porta a un giallo. Tante regole non si vedono più ma ci sono. Lasciare l'area tecnica, per esempio, così tante volte come ha fatto Inzaghi può portare al giallo".