Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, nel corso della puntata di ieri di 'Pressing' analizza la rete del vantaggio dell'Inter contro l'Empoli accodandosi al parere espresso ieri dal vicecommissario CAN Antonio Damato: "Il gol di Federico Dimarco comincia col passaggio di Benjamin Pavard. L'assistente Valeriani probabilmente è posizionato meglio di tutte le telecamere dello stadio, ha tutto visibile davanti a lui e vede tutto perfettamente. Non so se si possa parlare di fuorigioco oppure no. Se avesse avuto sentore di una posizione irregolare avrebbe fermato l'azione quando Marcus Thuram si impossessa o perde palla".

Cesari prosegue: "Guardate Bartosz Bereszynski: gioca il pallone, non lo intercetta. Gioca il pallone, non ha nessuno dell'Inter che va a contrastarlo. Anzi, è attorniato da maglie bianche dell'Empoli. Può fare quello che vuole, prendere il pallone, passarlo a un compagno. Decide di rinviarlo e darlo a Nicolò Barella. Inizia una seconda azione, perché in quel momento il giocatore dell'Empoli gioca il pallone".