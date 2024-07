Franco Ceravolo, direttore sportivo, ha parlato della lotta Scudetto analizzandola in chiave Napoli. Di seguito il suo intervento ai microfoni di 1 Station Radio: "Bisogna capire come Antonio Conte cercherà di valorizzare i propri calciatori e adeguare il modulo ai propri uomini. Il club, però, ha dimostrato di saper fare investimenti seri e sarà alla finestra per ulteriori operazioni. D’altronde, Antonio è uno che vuole sempre far bene. Nonostante vi siano squadre pronte e strutturate come Juventus, Milan e Inter, sono sicuro che gli azzurri cercheranno di colmare questo gap”.