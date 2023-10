Nel corso della puntata di ieri della Bobo TV, l'ex attaccante Antonio Cassano ha commentato anche il discusso episodio del fallo di mano di Christian Pulisic in occasione del gol che ha regalato la vittoria al Milan contro il Genoa: "Era fallo di mano netto, ma in Italia va tutto al contrario. L'arbitro non ha colpe, ma il VAR come fa a non intervenire? Come mai queste cose succedono solo contro le big? Dove sta scritto che il Genoa dopo una grande partita non debba portare a casa punti? Quando io vedo certe cose parlo di malafede perché le telecamere ci sono. Se il VAR è questo va abolito", ha concluso Fantantonio.