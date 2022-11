Il caso Cristiano Ronaldo finisce in tribunale. Dopo l'intervista bomba rilasciata dal cinque volte Pallone d'Oro portoghese al giornalista Piers Morgan, il Manchester United, tramite una nota ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fatto sapere di aver "avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo". Il club inglese, inoltre, ha precisato che non saranno "fatti ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione".