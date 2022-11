La Dda di Milano ha trasmesso alla FIGC una copia degli atti dell'inchiesta per narcotraffico internazionale a carico, tra gli altri, di Rosario D'Onofrio, il 42enne ex militare ed ex procuratore capo dell'AIA, l'associazione italiana arbitri. Lo rende noto Sky Tg24. D'Onofrio, accusato di essersi occupato della logistica di carichi di droga, è finito in carcere giovedì scorso nell'indagine coordinata dai pm Rosario Ferracane e Sara Ombra e condotta dal Gico della Gdf di Milano. La Federcalcio ha convocato proprio per martedì 15 novembre, di mattina, una riunione d'urgenza del consiglio federale.