Presente all'inaugurazione del Viola Park, anche il presidente di Lega Serie A, Lorenzo Casini, si è fermato a parlare ai giornalisti presenti in mixed zone, per rispondere su alcune questioni calde come gli stadi e la Supercoppa.

D'accordo con l'ipotesi commissario sugli stadi avanzata da Abodi?

"Come chiarito da lui stesso e come ribadito da Gravina, il commissario è punto d'arrivo, ci vogliono regole e procedure che gli consentano di intervenire. Può essere una soluzione, ma a patto di poter procedere velocemente. Come Serie A abbiamo già disposto dossier per ogni stadio ed è chiaro quali siano i problemi".

Come finirà la vicenda Supercoppa? Si aspettava la posizione del Napoli?

"In questi giorni è meglio concentrarsi su quanto sta accadendo in Medio Oriente con persone che muoiono. Penso che se ne potrà parlare un po' più avanti".