Paolo Casarin è tra gli opinionisti fissi di Radio Anch'io Lo Sport. Nell'intervento odierno sui casi arbitrali della giornata si è soffermato sulla prima giornata di campionato disputata con il fuorigioco semiautomatico. "Ha fatto il suo esordio in A e nelle applicazioni viste ieri mi sembra abbia fatto bene. Non ci sono ancora stati casi di interferenze in area di rigore, quando succederà vedremo se sarà possibile mettere assieme tecnologia e umanità".