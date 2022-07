Lorenzo Lucca approda all'Ajax, mentre Cesare Casadei, gioiello del vivaio dell'Inter, è corteggiato con insistenza dal Chelsea. Per Paolo Nicolato, ct dell'Under 21 azzurra, il fatto che i giovani calciatori italiani scelgano o siano nel mirino di club esteri rappresenta un bene per il movimento nazionale: "All'estero i ragazzi fanno un'esperienza approfondita, sia come presenze in campo che come apprendimento. Quando tornano, se tornano, hanno un bagaglio importante, si completano", le sue parole alla Gazzetta dello Sport.