Luigi Cherubini, ragazzo prodotto del vivaio della Roma che ha segnato il gol del momentaneo 1-0 nella sfida di Coppa Italia tra la Carrarese e il Catania, dopo il match ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web raccontando l'importanza del lavoro svolto in giallorosso con José Mourinho, che lo ha fatto debuttare nella prima squadra giallorossa in Europa League: "Mister Mou è stata una persona importante per me, non solo per l'esordio in Europa, ma soprattutto perché caratterialmente e mentalmente mi ha cambiato molto, mi ha fatto crescere e mi ha aiutato. Non capita tutti i giorni di essere allenati da un tecnico che ha vinto tutto, ha allenato i più importanti calciatori ed è stato nei migliori club del mondo: mi ha dato consigli, mi ha spiegato tanto... sono situazioni nelle quali cambia anche la concezione di concentrazione. Lo ringrazierò per tutta la mia vita, mi ha portato alla ciliegina sulla torta della mia esperienza nel settore giovanile".