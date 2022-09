"Scamacca? Nessuna italiana ha mai fatto un'offerta per lui". A rivelarlo è Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, che dunque smentisce le voci di trattative passate con Inter, Juve e Milan per il centravanti che poi ha scelto il West Ham. "La prima squadra a interessarsi concretamente era stata il PSG e fino all'ultimo è stato un duello poi vinto dal West Ham. Secondo me ha fatto la scelta giusta per la sua carriera".