Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è protagonista di un'intervista ai microfoni de Il Giornale nel corso della quale spiega anche quali mosse deve effettuare a suo dire il calcio italiano per rilanciarsi: "Dobbiamo cambiare passo, tutti. Cosa bisognerebbe fare? Sistema. Più collaborazione tra il mondo Federale e la Lega calcio. In un momento come questo, di grande difficoltà, dobbiamo trovare tutti delle soluzioni per poter aiutare le società di calcio. La lega in questi anni non è cresciuta affatto, ma sono fiducioso che con l'arrivo del nuovo presidente Lorenzo Casini potremo migliorare, soprattutto se noi dirigenti troveremo uno spirito di collaborazione. Il nostro sistema ha un potenziale incredibile che non è stato ancora sfruttato".