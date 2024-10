Andrea Carnevale, osservatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Bijol, difensore anche sul taccuino dell'Inter.

"Molti dei nostri giocatori sono cresciuti. Bijol è pronto per una squadra come il Napoli, l'anno scorso ha fatto un Europeo straordinario, domenica ha fatto una grande partita ce lo teniamo stretto e non partirà - le sue parole -.. Puo migliorare nell'essere leader, dovrebbe essere più napoletano e metterci più cazzimma".