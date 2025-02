L’esterno dell’Inter Carlos Augusto parla così ai microfoni di Inter TV presentando la sfida contro la Fiorentina di stasera: “Dopo una partita in cui non siamo stati noi il bello del calcio è questo, abbiamo subito l’occasione per riscattarci quattro giorni dopo. Vogliamo fare una grande partita e regalare tre punti ai tifosi. Vogliamo dimostrare la forza della nostra squadra”.

Quali errori non dovrete ripetere stasera?

“Abbiamo riguardato la partita in questi giorni, siamo concentrati su di noi, credo che faremo una grande gara”.

Stasera vi aspettate una Fiorentina più aggressiva?

“Non lo so, siamo concentrati su di noi. Sicuramente abbiamo preso dei gol che di solito non prendiamo, dovremo cercare di non commettere gli stessi errori sapendo che giovedì non siamo stati noi”.