Fabio Caressa parla per FootballNews24 dell'imminente sfida che attende l'Inter in Champions League, con il doppio confronto con il Porto di Sergio Conceiçao: "Il Porto è una squadra molto rognosa che ogni volta tira fuori dei giocatori importanti, che magari si conoscono poco, quindi non è una squadra assolutamente facile da battere. Ma l’Inter, soprattutto se dovesse riuscire a ritrovare un Romelu Lukaku più tranquillo, ha la possibilità di passare il turno".