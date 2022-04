Presente come di consueto sulle frequenze di Radio Deejay nel corso della puntata del sabato mattina di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa ha reso noti i suoi prontostici per la 34esima giornata che sta per iniziare, dando per favorita l'Inter nel match casalingo di questo pomeriggio contro la Roma: "Torino-Spezia 1 tanto mancano 2-3 punti agli ospiti per salvarsi, Venezia-Atalanta 2, Inter-Roma 1 ho fatto un sondaggio con gli amici di Instagram e mi ha pronosticato i nerazzurri vincenti, Verona-Sampdoria X, Salernitana-Fiorentina 2 ma partita difficile, Bologna-Udinese 1, Empoli-Napoli 2 non credo che gli azzurri perderanno ancora colpi, Genoa-Cagliari X prevedo una partita bloccatissima, Lazio 1 o X, Sassuolo-Juventus 2".