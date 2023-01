Come ogni settimana, il giornalista Fabio Caressa ha stilato sul suo canale YouTube la sua top 11 dopo l’ultimo week-end di Serie A. Tra i migliori c’è anche Lautaro Martinez: “È tornato dai Mondiali cattivo, decisivo, silenzioso ma con la faccia giusta. Grandi complimenti a lui, non è scontato. Pensava di ritagliarsi uno spazio maggiore ai Mondiali, ma li ha vinti comunque e questo gli dà tranquillità. Dopo che hai vinto un Mondiale potevi avere un calo psicologico, invece così non è stato. È il trascinatore della squadra, se la sta prendendo sulle spalle, anche perché secondo me inizia ad esserci un piccolo problema Lukaku da risolvere”.