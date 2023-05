La storia non scende in campo, conta il presente. Ecco perché, secondo Fabio Caressa, l'euroderby d'andata ha visto prevalere l'Inter sul Milan anche in maniera netta: "L'esperienza dell'Inter è molto più alta, infatti hanno fatto gol Dzeko e Mkhitaryan - le parole del giornalista durante 'Deejat Football Club' -. La storia non va in campo, l'hanno caricata troppo su questo tema".