Dagli studi di Sky Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato di Romelu Lukaku e dello scarso feeling con le prestazioni col Chelsea: "L'idea di Tuchel era di inserirlo nel suo scacchiere, ma non ci è riuscito. Adesso capisco perché non si trova bene: i Blues toccano il pallone da destra a sinistra, lo manovrano, fanno un possesso simile a quello del City nel primo tempo contro l'Atletico. Lukaku è un giocatore da contropiede, fortissimo, che ha dei compagni di reparto che lo mettono in difficoltà".