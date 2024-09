Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, Fabio Cannavaro, ex calciatore anche dell'Inter e attualmente allenatore, ha parlato anche della nuova edizione della Champions League con cinque squadre italiane in corsa: "«La nuova formula confonde un po’ sulle prime perché si tratta di un inedito ma offre la possibilità di proporre più sfide tra squadre di grande appeal e livello tecnico. Quella precedente era forse troppo rigida e magari scontata nelle ultime fasi dei gironi".

Come arrivano le nostre rappresentative alla competizione? "Bologna e Milan mi sembrano in difficoltà in campionato e credo che pagheranno anche in Champions. Le altre 3 sono più collaudate e pronte. L’Inter è quella più rodata e strutturata. E non a caso viene considerata la super favorita del campionato".