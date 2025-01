Francesco Cangi, direttore sportivo della Pianese, club toscano della provincia di Siena che milita nel girone B di Serie C, ha parlato delle seconde squadre, con la prospettiva di alcune aggiunte possibili, come quelle di Inter e Roma. Di seguito le sue parole a TMW Radio: “Sicuramente portano valore e visibilità perché si parla di Juve, Milan, Atalanta in più forse Inter e Roma, possono portare attrazione per la C. È bello vedere questi giovani che vengono a giocare in Serie C ma ci vuole il giusto mix, il Milan a inizio anno sembrava una squadra di primavera e faceva fatica a giocare nei campi di periferia. Fai fatica allenarti e giocare con giocatori di Champions League e poi giocare con la Pianese".

Cangi ha poi espresso ulteriori convinzioni soprattutto sulla contrarietà manifestata dalle tifoserie di club storici del calcio italiano: "Poi però ci sono dei conflitti che riguardano società e tifoserie perché queste squadre sono seguite da pochi tifosi. Se vogliamo però un calcio sostenibile dobbiamo insistere su questo progetto, far allenare i ragazzi nei loro impianti e nei loro centri d’allenamento è un valore aggiunto”, ha concluso.