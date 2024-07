Vigilia di un appuntamento storico per il Canada, che nella notte tra martedì e mercoledì contenderà, al METLife Stadium, la finale di Copa America all'Argentina. Jesse Marsch, ct della compagine canadese, riconosce la grande forza dell'avversario ma non vuole saperne di partire sconfitto. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Sappiamo quanto è forte l'Argentina perché abbiamo già giocato contro di loro, ma in certi momenti siamo stati anche molto bravi. Loro hanno perso solo due volte in cinque anni e hanno Lionel Messi, il miglior giocatore di sempre. Ma crediamo di avere una possibilità, ed è così che ci stiamo preparando... Di certo non abbiamo paura".

Il tecnico vuole pertanto il massimo dai Canucks: "La partita contro l'Argentina dovrà essere la migliore che abbiamo mai giocato... Non cercheremo solo di difenderci. Saremo aggressivi. Cercheremo di giocare come vogliamo giocare e vedere se riusciremo a continuare su questa strada".