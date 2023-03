Così come Pierre Wome, anche l'ex attaccante del Middlesbrough Joseph-Désiré Job ha criticato la Federcalcio del Camerun per la gestione del caso André Onana negli ultimi Mondiali in Qatar ai microfoni della radio camerunese Radio Sports Info: "Finora il caso André Onana è stato gestito molto male. Usciamo da un Mondiale senza fare bilanci. Durante questo Mondiale perdiamo un elemento importante, decisivo per la nazionale e finora non abbiamo ancora una spiegazione. Oggi si dice che voglia ritirarsi dal calcio internazionale. Io non sono d'accordo. Non si ritira, si fa solo da parte perché c'è un problema. Vuole giocare in Nazionale, ma le condizioni e la situazione attuale non lo permettono. Il problema del portiere oggi è spinoso; non abbiamo il nostro miglior portiere in Nazionale.