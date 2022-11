Incontro tra ex giocatori dell'Inter a Doha, in Qatar, teatro dei Mondiali di calcio. Il tutto davanti alle telecamere di ESPN argentina, che ha documentato l'emozione d Esteban Cambiasso nel ritrovare Gabriel Omar Batistuta: "Mi ha commosso vederlo perché sappiamo cosa è successo alle sue caviglie e vederlo giocare è stato davvero, davvero bello - le parole del Cuchu -. E' un idolo, non voglio dirgli che è più grande di me (ha detto riden, ndr), ma per me è un idolo. La mia infanzia e adolescenza sono state contraddistinte da lui in campo che ci dava gioia, oggi rivederlo fare sport mi ha fatto molto piacere".