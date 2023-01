L'espulsione per doppio giallo comminata in Inter-Empoli 0-1 a Milan Skriniar è apparsa esagerata all'ex arbitro Giampaolo Calvarese, che dal suo profilo Instagram ha spiegato che il direttore di gara Antonio Rapuano poteva tenersi nel taschino il primo giallo, usato con troppa facilità anche in altre circostanze: "Al 40esimo del primo tempo l’arbitro Rapuano ammonisce per la seconda volta Skriniar che era intervenuto a piede alto in maniera imprudente su Caputo - le sue parole -. Il primo giallo estratto per un fallo sulla fascia a Ebuehi non mi convince. Rapuano è coerente con la sua soglia disciplinare, molto bassa però. Ha chiuso il primo tempo con 5 ammoniti nonostante le due squadre siano molto corrette, l’Inter è tra le meno ammonite del campionato.