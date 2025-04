Hakan Calhanoglu arriva anche ai microfoni di Prime Video per commentare l'emozionante partita contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole:

Cosa provi dopo una vittoria così importante? Ti aspettavi tanta sofferenza?

“Ovvio che mi aspettavo questa sofferenza. Il Bayern è una squadra forte, con giocatori che hanno valori. Ma ci siamo preparati così, nel secondo tempo dopo il gol subito abbiamo fatto 1-1 e 2-1, poi dovevamo difendere negli ultimi dieci minuti e ci siamo riusciti; siamo contenti”.

Dove avete trovato la forza per reagire dopo l’1-0?

“Sono dettagli che fanno la differenza. Non abbiamo mollato, abbiamo fatto subito 2-1 poi altri dieci minuti di alto livello e poi ci siamo abbassati per difendere la nostra porta”.