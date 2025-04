Ai microfoni di Inter TV, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu commenta così il 2-2 contro il Bayern Monaco e la semifinale di Champions League conquistata stasera: “Eravamo preparati, sapevamo che non è facile affrontare una squadra come il Bayern Monaco. Poi come siamo abituati ci siamo difesi bene, dopo il 2-1 eravamo compatti. Poi forse è subentrata un po’ di stanchezza, c’è stata tanta sofferenza nel finale ma siamo contenti.

Siamo stati bravi a restare in partita e a crederci sempre, abbiamo dei momenti in cui eravamo pericolosi, giocando così tanto dobbiamo cercare di alzare il livello nei minuti in cui ne abbiamo bisogno. È arrivata la qualificazione e siamo contenti”.