Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, analizza così a Inter TV il match pareggiato per 0-0 contro il Manchester City: “Potevamo vincere ma penso che tutti siano felici con il punto, abbiamo giocato bene, uniti in campo ed era quello che ci voleva dopo Monza. A parte il gol mancato siamo felici con questo punto. Abbiamo giocato molto bene in fase difensiva. Abbiamo creato molte occasioni, anche se alla fine non siamo riusciti a segnare. Nonostante questo, siamo contenti del risultato”.

È mancata forse un po’ di fortuna?

"Sì, un po' di fortuna sarebbe stata utile, ma al di là di questo, siamo stati solidi in fase difensiva. Loro sono stati pericolosi in alcune situazioni, ma nei momenti decisivi ci siamo difesi compatti, senza lasciare spazi. In partite come queste, i 90 minuti contano, e anche se potevamo vincere, possiamo ritenerci soddisfatti del punto conquistato”.

Cosa vi siete detti prima della partita?

"Ci siamo detti di divertirci, perché giocare contro una squadra forte come questa richiede il giusto spirito. Tutti si aspettavano un’atmosfera più calda, anzi credo che a San Siro avremmo portato a casa la vittoria. L'ambiente non era quello che ci aspettavamo, ma va bene così. Ora dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e guardare avanti”.

Vi sentite più sotto pressione o più motivati in vista del derby?

"Assolutamente più motivati. Il derby è sempre una partita speciale e vogliamo continuare a vincere. Oggi ci riposiamo, ma da domani iniziamo a pensarci”.