Gaetano Oristanio è ancora alla prese con le terapie per la frattura composta del quinto metatarso del piede destro e Claudio Ranieri aspetta fiducioso di riaverlo a disposizione. Il tecnico del Cagliari, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Napoli, fa il punto dall'infermeria includendo anche il fantasista in prestito dall'Inter: "Shomorudov piano piano si sta riprendendo, Sulemana non ha avuto niente di importante e sta facendo lavoro differenziato, mentre Oristanio anche lui si sta riprendendo", le parole di Ranieri.