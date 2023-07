In campo in questi minuti il Cagliari di Claudio Ranieri, che affronta l'Olbia nella partita valida per il Torneo Sardegna. Il tecnico rossoblu Claudio Ranieri decide di mandare in panchina almeno inizialmente i nuovi acquisti Simone Scuffet, Jakub Jankto, Ibrahim Sulemana, Tommaso Augello e l'attaccante arrivato dall'Inter Gateano Oristanio, ufficializzato ieri.