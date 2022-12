Antonio Cabrini, ex calciatore della Juventus e della Nazionale azzurra, ha parlato della lotta scudetto nel campionato italiano ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "Soltanto il Napoli può perdere il titolo. E non lo dico soltanto per i punti di vantaggio - le sue parole -. La squadra di Spalletti si diverte, diverte e ha dimostrato grande continuità nella prima parte di stagione. Poi bisognerà capire che incidenza avrà il Mondiale: se ne parla tanto, ma essendo una novità assoluta questa pausa così lunga nessuno può sapere realmente quanto e in che modo influenzerà le squadre".