"Gare come la finale di Coppa Italia di domani vengono sempre decise dagli episodi, ma in questo momento l'Inter ha qualcosa in più". Così Cristiano Zanetti ai colleghi di TuttoJuve.com, alla vigilia dell'attesissimo derby d'Italia che assegna la coccarda. L'ultima sfida in cui Paulo Dybala potrà lasciare il segno in maglia bianconera, per poi magari accasarsi nel club rivale: "E' un professionista, non sarà condizionato. Dybala fa sempre la differenza, ma ultimamente più che l'individualità è mancato il collettivo", chiosa l'ex centrocampista.