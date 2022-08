Anche il direttore arbitrale della FIFA, lo svizzero Massimo Busacca, ha mandato il suo messaggio ai fischietti del prossimo Mondiale in programma in Qatar a novembre: "E’ come una squadra di calcio, devono preparare tutto molto bene per la competizione più importante che abbiamo in questo sport. Sono positivo. Mi aspetto un grande Mondiale. Sappiamo quello che stiamo facendo. Il sacrificio che stiamo facendo, li stiamo facendo perché vogliamo raggiungere un obiettivo. Sono sicuro che gli arbitri capiranno questo messaggio e si comporteranno molto bene".