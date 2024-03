Alessandro Buongiono, difensore del Torino e della Nazionale, ha rilasciato un'intervista al sito Cronache di Spogliatoio, raccontando le sue passioni extracalcio, tra gli scacchi e la passione per il basket, e il suo impegno per lo studio con tanto di laurea in Economia Aziendale con 110 e lode. Soprattutto, rivela uno dei suoi più grandi sogni calcistici: "La Champions League è uno di questi, certo che mi piacerebbe giocarla", afferma il difensore dato nelle scorse settimane come obiettivo dell'Inter.