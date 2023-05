Intervenuto in collegamento video anche Gianluigi Buffon con Sky Sport, l'ex portiere della Juventus, oggi al Parma, ha elogiato il lavoro fatto durante la stagione dai due estremi difensori delle due milanesi ieri protagoniste della semifinale di Champions League: "Maignan non è una sorpresa. Lo aveva già dimostrato nitidamente lo scorso anno. Onana lo conoscevamo meno, si è inserito bene e con grandissima personalità e spalle larghe per reggere una piazza come quella di Milano e dell’Inter. Sul campo hanno meritato molto, e sono considerare tra i primi cinque portieri a livello mondiale, e dicendo questo non gli sto regalando nulla".