Cristian Bucchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre', ha parlato dei partenopei, coinvolgendo anche un ex giocatore dell'Inter: "Lindstrom che futuro può avere con Conte? Direi che farebbe un po’ fatica per le caratteristiche che ha, mi ricorda il primo Eriksen all’Inter. Per peculiarità fisiche e anche tecniche non lo vedo congeniale al gioco di Conte. Per il bene del calciatore e del Napoli, che ha investito tanto su di lui, sarebbe meglio trovare un’altra soluzione", ha concluso.