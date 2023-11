Tra i rappresentanti di spicco della Generación Dorada cilena, Alexis Sanchez continua ad avere una grande influenza diretta sui giocatori che fanno parte dell'attuale rosa della Roja di Eduadro Berizzo. E' sicuramente il caso di Ben Brereton, attaccante del Villarreal: "Sanchez è fantastico è stato un giocatore incredibile per molti anni - le sue parole a FIFA.com -. Quando ero più giovane lo guardavo giocare in Premier League con Arsenal e Manchester United ed è stato un modello per me. E quello che ha fatto per il Cile per tanti anni è stato eccezionale.

È un modello per tutti nella squadra cilena e un idolo in tutto il Cile. È fantastico giocare al suo fianco ed è anche una brava persona".